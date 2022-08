En los meses de verano, la población de Benidorm se multiplica por seis. Hoteles y apartamentos cuelgan el cartel de completo. Hay más de 6.000 viviendas en alquiler y el 72% se alquilan por Internet, pero hay que tener cuidado porque, a veces, hay engaños. Equipo de Investigación alertó de ellos en un programa de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

"Un piso en Benidorm en verano puede costar 1.000 euros una semana. Nosotros hemos verificado que el piso tiene un propietario, ese dueño nos ha firmado como que podemos alquilarlo", indica Juan Carlos Gallego, agente inmobiliario de Visual Home

"No puedes publicitar un apartamento turístico sin el registro de turismo, hacerlo sin ello es ilegal, los anunciantes de pisos que no lo incluyen se pueden quedar con el dinero, o incluso pueden promocionar un apartamento que no exista", alerta Gallego.

Precisamente en Benidorm e inmediaciones una falsa agencia publicitaba apartamentos que no existían, cobraban más de 50% del importe total por adelantado, se quedaban con el dinero y no veías el apartamento.

Equipo de Investigación localiza a uno de los estafados. "Me alquilan un piso por 1.100 euros 15 días cuando se suelen alquilar por casi 700 euros más. Me extrañó al principio porque normalmente son un poco más caro. Al verlo pensé que era un chollo, me pidieron una señal en concepto de reserva e ingresé 580 euros. Lo formalizamos por WhatsApp". Sin embargo, nunca llegó a disfrutar del piso.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.