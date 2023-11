El joven actor Francisco Cota contrató a través de Wallapop los servicios de un perfil para que le realizaran un videobook. "Me cobraron 150€", recuerda. Sin embargo, nunca llegaron a hacérselo y "bloquearon el número de teléfono". Un hecho que le llevó a denunciar, tal y como confiesa a Equipo de Investigación: "Me puse en contacto directamente con Wallapop para decir que había sufrido un fraude y Wallapop no hizo nada", denuncia.

"Me dijo que tenía que denunciarlo porque ellos no tenían nada que ver", recuerda, y la plataforma le aseguró que "con la denuncia bloquearían todas las cuentas". Pero esto no sucedió así. De hecho, se metió hace poco en la plataforma y el anuncio "todavía figura en activo", aunque "ahora lo han bajado a 90€".

"No sé quién hay detrás de esa cuenta", denuncia. Lo peor es que ahora le llaman por teléfono de "páginas de contactos como si fuera un hombre scort para mujeres".