La agencia de viajes 'Vacaciones Estrella' estafó presuntamente a decenas de personas ofreciendo suculentas ofertas de apartamentos en Benidorm que no existían, como denunció Equipo de Investigación en un programa de 218 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Antonio Sánchez, policía nacional, explica que "Sergio, el supuesto cabecilla del grupo delincuencial, se encuentra en prisión por violencia de género".

La pareja del supuesto líder, Felicia Victoria, según indica el agente, también formaba parte del grupo. Ambos "se dedicaban a realizar los contratos ficticios y a ponerse en contacto con todas y cada una de las víctimas".

Las víctimas buscan a los estafadores en la sede de la agencia de viajes, en una calle comercial de Benidorm. Equipo de Investigación se desplaza hasta el lugar, sin embargo, no hay ni rastro de ella. Los vecinos tampoco la recuerdan. La sede no existe, pero los turistas sí han firmado contratos.

Los documentos tienen apariencia de legalidad, pero no figura el nombre los dos supuestos estafadores, sino otros. La estafa estaba planeada al milímetro.

Los presuntos estafadores roban la identidad de 18 personas, cinco fallecidas. Una mujer a la que suplantaron la identidad explica lo ocurrido: "Contactó una chica conmigo por Facebook preguntándome si era la dueña de un piso en Benidorm, le dije que no, que ojalá. Me respondió que la propietaria se llamaba como yo y me dio mi número de DNI. No sé cómo pudieron obtener mis datos, quizá en Internet".

Antonio Sánchez, policía nacional, recuerda que "ella usa dos identidades distintas: María Soler de Mesa, una mujer fallecida y Estrella Pardo, la que facilitaba a todas las víctimas mayormente. Por eso se llama la agencia 'Vacaciones Estrella'. Él proporcionaba tres identidades distintas: José María, David y Juan".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.