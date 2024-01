La finca de la familia condenada está situada dentro de las marismas de Doñana. "Siembran zanahoria, puerro, coliflores, patata... Son diferentes hermanos, unos tienen arroz", explica un agricultor a Equipo de Investigación. Esta zona de Doñana es la mayor productora de arroz en España. "Esa empresa es grandísima, un montón de hectáreas, y para tener agua para todo, pues tenían pozos... Tú sabes...", expone un vecino.

¿Cómo es posible que durante más de 20 años sacaran agua y hasta ahora no los hayan condenado? "Antes no le echaban cuenta a eso. Antes había agua de sobra, pero es como todo, ahora falta agua y claro...", razona otro entrevistado. La mayoría de arroceros de la zona no han podido cosechar este año por falta de agua.

La familia condenada es más conocida por su ganadería taurina que por sus negocios agrícolas. Una televisión grabó la finca donde se cometieron los robos de agua y dos de los hermanos participaron en dicha grabación, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. Es una de las familias más importantes de las marismas de Doñana.