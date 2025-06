Equipo de Investigación muestra al alcalde de Ortigueira las comidas de los usuarios de la residencia: "Yo me lo comería... porque tengo que comer"

"¿Aquí han llegado las quejas de los usuarios y familiares (del centro de mayores de Ortigueira)", preguntaba una reportera de Equipo de Investigación al alcalde en el ayuntamiento en este reportaje de marzo de 2025. "Ellos han venido aquí, se han sentado conmigo varias veces en este despacho, hemos hablado, hemos visto, fui con ellos a comer allí...", responde.

Según la opinión de Miguel Calvín, la comida se parecía a la que pueden servir en cualquier hospital "cuando se está a dieta".

Tras ver algunos vídeos de los platos que habían hecho los propios usuarios, reconocía que "la apariencia" era "muy mejorable". "No sabemos el sabor", puntualizaba. "Ahí la empresa tiene mucho trabajo que hacer, porque lo puede presentar mejor", admitía.

"Yo sí comería. Comería porque tengo que comer, ¿no?", respondía a la pregunta de la periodista. "Se presentó una moción con el fin de sustituir el catering por la cocina propia. Todos los grupos respaldaron la moción, pero ustedes se abstuvieron. ¿Por qué?", quería saber la redactora.

Su decisión atiende, afirmaba, a "criterios técnicos": "Esto son residencias públicas. No es tan sencillo. Traer personal para Ortigueira no es fácil, es un sitio al que los funcionarios no les apetece tanto venir".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

