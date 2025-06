Una dietista analiza la comida denunciada por los usuarios de una residencia: "Yo no consentiría que mi madre se comiera esto"

El portavoz de la plataforma ciudadana 'Comida Digna Xa' ponía en contacto a Equipo de Investigación con la dietista Francisca Martínez en este reportaje de marzo de 2025. La experta analizaba para el programa la calidad de los menús que servían en la residenciadeancianosdeOrtigueira (A Coruña).

"Hay quien dice que se comen con la vista. Yo digo que hay algunas que es mejor no verlas para poder comerlas", decía uno de sus usuarios en este vídeo que mostraron a la profesional.

Era una especie de puré de patatas que más parecía "de goma o chicle". "Este plato tiene de todo menos unas propiedades organolépticas adecuadas", denunciaba. "Esto es indefinible, yo no me lo comería. Yo no consentiría que mi madre se comiera esto", decía al ver unos mejillones.

"Si a ti no te gusta una comida, la cantidad que vas a ingerir va a ser mucho menor y esto va a provocar que pierdas masa muscular y que si no comes los nutrientes necesarios, puedas tener una anemia". La situación se agrava si el usuario en cuestión tiene patologías previas, ya que pueden verse afectadas por esta situación.

La dietista aseguraba que la comida debería servirse de manera más frecuente, ya que, a ciertas edades, el organismo ya no tiene las mismas capacidades para absorber los nutrientes y vitaminas necesarios de una sola vez. "Esto acaba generando que la persona tenga menos fuerza para comer o caminar. En muchos casos, puede llevarla a quedarse postrada en una cama", advertía.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

