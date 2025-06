Destinan el 75% de su pensión a la residencia en la que viven y no pueden comer dignamente: "La sopa parece aguas fecales"

Hasta Ortigueira (A Coruña) de desplazaba Equipo de Investigación el pasado mes de marzo para conversar con los usuarios de una residencia de ancianos que acumulaba decenas de denuncias de usuarios y familiares debido a la mala calidad de las comidas que servían.

Dos de sus 50 residentes encabezaban las protestas. Hipólito lleva viviendo en ella tres años. "Yo como vi que aquí no había personas capacitadas para poder llevar a cabo la protesta, pues la encabecé yo. Primero protestamos en el centro, luego en el consorcio y en el Parlamento Gallego. Pero nos ignoran", denuncian.

Ellos también han sido los encargados de recopilar los vídeos que muestran el tipo de comida que proporciona este centro día a día a sus usuarios. "Lo llaman sopa juliana. No sé si Juliana es la que inventó esta sopa, pero la verdad es que mucho mérito no tiene", dice una voz en off en estas imágenes.

El pescado provenzal con patatas no es más que un puré de pescado mezclado con un puré de patatas, como puede observarse. "Los caldos son aguados e insípidos. Tienen aspecto de aguas fecales", denunciaba Hipólito.

"La comida viene cada martes. La trae una empresa privada que está a 175 km de distancia", explicaba. Sin embargo, el centro dispone de una cocina completamente operativa, indicaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación: los menús de la vergüenza en atresplayer.com.