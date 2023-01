Carlos Monteiro, reputado nutricionista de la OMS, es uno de los inspiradores de Carlos Ríos, creador del movimiento 'Realfooding'. Según Ríos, al nutricionista de la OMS "le gustaría" lo que él hace. Sin embargo, al contactar con el referente del movimiento de Carlos Ríos, este se muestra crítico con el joven nutricionista.

"Cuando una persona tiene un negocio privado y vive de vender esos productos y te dice lo que es bueno para ti, esto no funciona porque hay un conflicto de intereses", afirma Monteiro, quien cree que "ser un empresario y al mismo tiempo querer seguir como una persona que va a dar consejos sobre cómo comer son dos actividades incompatibles". De esta forma, el reputado nutricionista de la OMS expresa que podría invitar a Ríos a una de sus conferencias "como empresario, pero no le preguntaría lo que es una alimentación sana, porque ya no tiene las condiciones de tener ese papel".