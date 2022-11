Viajamos a Dinamarca para conocer a Ulrich Larsen, el hombre que durante diez años mantiene una estrecha relación con Cao de Benós y acaba convirtiéndose en su mayor enemigo. Larsen contacta con Cao de Benós a través de la Asociación de amigos de Corea en Dinamarca. Ahora, da conferencias por todo el mundo hablando de su experiencia con Cao de Benós. El hombre, que se infiltra en la asociación de Cao de Benós, nos concede una entrevista, aunque con la condición de que nos reunamos lejos de su casa.

"He sido la mano derecha de Cao de Benós durante muchos años, o Él pensaba que lo era. Me gané la confianza de Alejandro y del régimen norcoreano y me permitieron adentrarme en lo más profundo de la red criminal norcoreana", afirma, a lo que añade que la primera vez que vio al español buscado por el FBI le pareció "un payaso, porque iba con el uniforme militar norcoreano, como si fuera un rey".

Según Larsen, Cao de Benós "puede enviarte a prisión, es peligroso, un psicópata". "Alejandro es la persona que se necesitas para hacer negocios en corea", asegura el infiltrado, cuya investigación forma parte de un documental.