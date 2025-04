Equipo de Investigación destapa el pasado de 'El Banano': "Una de sus características es que es muy escurridizo"

Rubén Fernández, conocido como 'El Banano', fue condenado a cuatro años y medio de prisión por atropellar a un guardia civil, como puede verse en el vídeo principal de esta noticia. Pero esta no es una denuncia aislada: con solo 24 años, acumulaba ya cinco órdenes de detención —una de ellas por tráfico de drogas— y tenía múltiples causas pendientes, tal y como revela Equipo de Investigación.

El programa viaja hasta Pinos Puente, en Granada, el lugar donde se crio 'El Banano'. Un periodista local cuenta que el joven se casó, tuvo hijos y que ya desde muy joven fue detenido en varias ocasiones. "Una de sus características es que es muy escurridizo", señala.

Su familia pertenece al clan de 'Los Tontos', una de las más conocidas y poderosas de la localidad. Prueba de ello es el mausoleo que poseen en el cementerio municipal: dos estatuas lo flanquean, y una de ellas representa un coche de lujo con matrícula personalizada: 'El Tonto'. "Hay una réplica de Antonio que parece de bronce", describe una redactora del programa.

El resto del clan vive en una barriada del municipio. "Huele a marihuana", destaca el cámara al llegar a la calle.

Allí, una mujer se identifica como Ángeles Fernández Heredia. Antes incluso de que alguien le pregunte, se adelanta: "Marihuana no tengo". Y añade: "Yo no sé a lo que la gente se dedica. Sé a lo que me dedico yo, que cuando no tengo para comer, me cojo un bolso, me meto en el Mercadona y robo comida para mis niños porque soy madre soltera". Acto seguido, niega conocer a nadie del clan, ni siquiera a 'El Banano'.

"Niega conocerle, pero sabemos que es una de las tías de 'El Banano'", remarca Glòria Serra.

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2020 de Equipo de investigación.