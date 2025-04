Equipo de Investigación consigue hablar con la mujer de 'Willy', quien estaba en la lista de fugitivos más peligrosos: "No ha hecho nada malo"

La mujer de 'Willy', quien estuvo en la lista de los 10 fugitivos más peligrosos de España, accede a hablar con Equipo de Investigación sobre su marido, y defiende que él "no ha hecho nada malo".

Equipo de Investigación localiza en la calle a la mujer de Gregorio Navas, más conocido como 'Willy', quien estaba en la lista de los 10 fugitivos más peligrosos de España. "No sé por qué estaba en esa lista", defiende la mujer, quien afirma que su marido "no se ha escondido en ningún lado". "En verdad, esto es una tontería (...) No ha hecho nada malo", declara la mujer.

Además, la mujer del fugitivo defiende que su marido "no intentó atropellar a nadie" en su huida. "Después, él tenía miedo y decía que se iba a presentar (en comisaría), y yo le dije una vez que fuéramos, porque teníamos miedo a que si alguna vez lo veían, pensaran que iba a tener resistencia o que iba a ser peligroso y se liasen a disparar y me matasen a mi marido por una mierda", expresa la mujer.