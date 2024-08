Nueve horas de trabajo por 65 euros, sin contrato y pagado en mano. Es la oferta que hace un hostelero a un reportero de Equipo de Investigación que se hace pasar por un camarero que busca trabajo. Cuando el periodista le cuestiona sobre la razón por la que no da de alta al trabajador, el empleador con tal naturalidad le responde que "no se puede" puesto que "es un puesto de apoyo".

Una actitud que también se repite cuando se le pregunta por el modo de pago y el hostelero golpea la barra sobre la que se apoya para reflejar que sería en mano: "Lo dice con total normalidad, porque está normalizado", lamenta Jesús Soriano, camarero con casi 20 años de experiencia, al ver el vídeo. Al mismo tiempo, no duda en resaltar que si los empleadores "no encuentran camareros porque no respetan convenio ni condiciones".

Soriano ya está acostumbrado y ejemplifica a Equipo de Investigación algunas de las ofertas más indignantes que le hn llegado a su cuenta de redes sociales en las que no duda en denunciarlas. Una de ellas es esta en la que un empresario pregunta por Whatsapp a un conocido si tiene "alguna amiga sin papeles para camarera o ayudante de cocina" a lo que añade "que trabaje mucho y cobre poco".

Durante su encuentro además, Soriano contacta con un número de teléfono que ofrece un puesto de camarero de noche en la ciudad de Valencia para comprobar si es cierto que en muchas ocasiones "algunos maquillan -las ofertas- un poco hasta que vas personalmente y ya te sueltan toda la verdad". Al llamar al hostelero lo confirmó: "Las horas extra 'van en negro'".