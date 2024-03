La prostitución es tan rentable que lleva a una guerra por los clientes y los burdeles, incluso, sortean un "servicio sexual" gratuito. Esto ocurrió en Fuente Álamo (Murcia), donde se prostituye Abigail, una empleada del hogar que, cansada de la explotación laboral, acudió a ese burdel, tal como mostró el programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

El programa se traslada a una casa convertida en un club de alterne sin proxeneta, donde son dos las mujeres que se prostituyen por su cuenta. Abigail es una de ellas y lleva en esto unos tres meses. Antes, estuvo cuatro años trabajando como empleada doméstica, explotada y sin contrato, decide intentarlo ahí.

"El primer día empezaban a llegar clientes y yo pedía que no me miraran y que no me eligieran", cuenta al programa. Ella gana entre 3.000 y 4.000 euros y a su familia les dice que "consiguió un trabajo en una casa multimillonarios". Antes mandaba a su familia solo 150 euros, ahora envía desde 500 euros semanales a hasta 1.000.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2012, que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.