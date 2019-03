El efecto Uber, en Equipo de Investigación

Los taxistas españoles están en pie de guerra. Una nueva forma de transporte, importada directamente de Estados Unidos, amenaza a uno de los sectores más tradiciones de transporte de nuestro país. El programa desvela cómo puede ser el futuro del transporte en España si finalmente Uber consigue legalizarse.

España es el país que más taxis tiene por habitante. Más incluso que Nueva York. Sus reivindicaciones son sonadas y cuando se movilizan paran las grandes ciudades. Pero esta vez su lucha es contra un súpergigante que ha logrado instalarse en 55 países: Uber.

Se trata de una aplicación móvil que pone en contacto a usuarios con conductores, haciendo posible que cualquiera que tenga un coche se convierta en taxista. El sector lo considera ilegal y lo califica de competencia desleal. El gremio del taxi afirma que no son profesionales, no pagan impuestos y no se dan de alta como autónomos. Añaden que ni siquiera ofrecen cobertura para los ocupantes.

Por su parte, la plataforma tecnológica señala que forman parte del nuevo modelo de economía colaborativa. Sin embargo, un juez español ha prohibido de forma cautelar que funcionen en España. ¿Qué puede ocurrir finalmente en los tribunales? ¿Qué dice la Administración? ¿Qué hay detrás de esta empresa? ¿Quién mueve sus hilos?