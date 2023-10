La clínica madrileña de Santa Cristina fue el escenario en el que durante más de una década, Sor María trabajó como asistente social. Allí, en pleno centro de la capital tramitó adopciones que se convirtieron en el epicentro de la investigación policial por el presunto robo de una niña. Equipo de Investigación lo mostró en un programa de 2012 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

María Luisa Torres era la madre que acusaba a Sor María de haberle robado a su hija. Acudió a la monja meses antes de dar a luz, ya que tenía fama de ayudar a las embarazadas con problemas. En 2012, explicó a Equipo de Investigación que entonces hablaron de su vida, "de que tenía una niña de dos años y medio, que estaba separada" y que su novio le había dejado.

Pidió ayuda a Sor María para que las monjas le cuiden temporalmente a su bebé: "Ella me da una tarjeta y me acompaña saliendo por la puerta principal. Me dice que cuando esté de parto tengo que venir". El 31 de marzo de 1981, María Luisa entró en Santa Cristina a dar a luz. "Me puso la anestesia general y ya no recuerdo nada", expuso.

Al recuperar la consciencia, Sor María es la primera persona que ve: "Me dijo que había tenido una hija, pero que había muerto. Me dijo 'no sigas preguntando, que la voy a dar en adopción'. Me dice que cómo iba a llamar a mi hija, le dije que Sheila y me dijo que eso no era cristiano, que se llamaría María".

"Me dijo 'no sigas preguntando, que a esta no la conoces. Tienes otra de dos años y medio que te la voy a quitar también y vas a ir a la cárcel por adúltera'", lamentaba entre lágrimas la mujer a Equipo de Investigación, donde afirmó que pudo ver el nido de su hija.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.