Celia Illana, propietaria de una frutería, explica en un programa de Equipo de Investigación de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir, cuáles son las principales diferencias entre un producto ecológico y otro que no lo es.

"Lo ecológico no está tratado, no tiene pesticidas", aclara. Sin embargo, esta no es la única diferencia, y es que esto también se ve reflejado en el precio. Por ejemplo, en el caso de las manzanas, mientras que las ecológicas pueden costas 2,25 euros, la convencional tiene un precio que ronda los 1,20 euros.

Por otro lado, otra de las grandes diferencias, según indica Celia, es que debe vender antes los productos ecológicos porque duran menos. De esta forma, mientras que una manzana convencional puede estar una semana perfecta, la ecológica suele empezar a ponerse "más fea" a los tres días.

Además, en la apariencia también se nota, y es que las manzanas convencionales suelen tener más brillo, ser más homogéneas y no tener tantas manchas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.