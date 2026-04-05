"Las críticas de Tripadvisor me han arruinado": así justifica un feriante las quejas de sus clientes por su comida y precios

"Hay empresas que se dedican a eso. Cuando quieren meten críticas buenas y cuando quieren meten malas", lamentó el feriante , que destacó que el problema lo tenía el cliente: "Si no les cobrara, seguro que ponía buenas críticas".

En este reportaje de 2023, Equipo de Investigación se trasladó a Islas Baleares en busca de un feriante al que muchos clientes criticaban por sus precios desorbitados y la mala calidad de sus productos.

Los reporteros acudieron a hablar con el feriante a una caseta que tenía montada en un mercado medieval de una localidad de Mallorca y en la que vendía sus productos a 15 y 20 euros. Una vecina del pueblo afirmó haber visto una botella de vino por 100 euros: "Ni en un restaurante te clavan eso por una botella".

Uno de los responsables del puesto aseguró que los precios excesivos por los que protestan son "inciertos" y apuntó a las consecuencias que tuvieron para un negocio suyo y las críticas de Tripadvisor: "Me han arruinado". "Hay empresas que se dedican a eso. Cuando quieren meten críticas buenas, cuando quieren meten críticas malas", lamentó el hombre, que destacó que el problema lo tenía el cliente: "Si no les cobrara, seguro que no ponían nada o críticas buenas".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

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