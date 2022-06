En L'Ollera, en Valencia, era donde Jorge Ignacio Palma hacía su vida. Tenía una segunda vivienda alquilada allí y los vecinos le conocían bien. Su casera ha explicado a Equipo de Investigación cómo reaccionó al conocer que estaba acusado de la muerte de tres jóvenes: "Te juro por mis tres hijas que no doy crédito".

"Le alquilé el piso y el chico, la verdad, que lo que es en mi casa jamás ha armado un escándalo, ni se han oído ruidos raros, ni he visto a ninguna mujer entrar que no sea su madre o su tía... incluso su madre cuando venía de Mallorca a visitarlo me traía una ensaimada. Es que no te puedo decir nada malo de él, tiene como una doble personalidad", ha explicado. Así, ha detallado que incluso Jorge Ignacio Palma le dijo que estaba estudiando para ser Community Manager en Valencia. Puedes escuchar su relato en el vídeo principal de esta noticia.