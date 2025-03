La confesión del propietario de un bar ilegal de la Cañada Real: "He llegado a tener hasta un club de alterne aquí"

Los arrendamientos irregulares eran solo una ínfima parte de la economía sumergida en la Cañada Real. Así lo descubría Equipo de Investigación al pasear por sus calles. "Aquí parece que hay una empresa, una chatarrería. Y eso está lleno de lavadoras y frigoríficos", observaba la redactora. De hecho, en los 14 km de la Cañada se habían contabilizado hasta 200 negocios en 2021, la fecha de grabación de este reportaje.

Había chatarrerías, carpinterías, varias tiendas de ultramarinos, talleres de coches y tres bares. Hasta uno de ellos llegaban las cámaras del programa, donde les recibía su propietario: Juanjo Escribano. "Aparte de habitar la Cañada Real ha montado su propio negocio", refería la periodista, pero él precisaba: "esto podría ser un bar". "Aquí yo podría tener una actividad económica. En este caso, no tengo actividad económica sobre este local", aseguraba a pesar de tener tras él bebidas y barriles de cerveza. La única licencia del local era el de las máquinas tragaperras.

"Tengo otros negocios: recogida de sacos, otros bares y otras cosas por ahí. Espero que no los descubran mucho los del Ayuntamiento porque me están haciendo la vida imposible. He tenido otros negocios que fueron calificados como ilegales: una explotación porcina y también he llegado a tener en la zona un club de alterne". También había sido propietario de un vertedero. "Yo no considero nada ilegal. Contra mí hay muchas denuncias. Dicen que hago fiestas ilegales, pero para mí son reuniones", afirmaba.

Juanjo aseguraba haber sido quien hizo los enganches a la luz de todos los vecinos hace ya 30 años y también fue denunciado por ello.

