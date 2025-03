La confesión del dueño del restaurante de Pedraza inspeccionado por cobrar el agua del grifo: "Es una forma de disuadir a la gente"

Equipo de Investigación viajaba en 2023 a Pedraza (Segovia) para entrevistar al dueño de un restaurante que había sido inspeccionado por cobrar el agua del grifo a sus clientes a 4,50 euros. Muchos consumidores lo habían denunciado a través de internet. "Nunca se cobró", se defendía el hostelero, a pesar de reconocer que en la carta sí que aparecía el precio.

"Los consumidores lo han entendido como una clavada, como un sablazo. A usted esta medida le ha conllevado muchísimas críticas", le refería la redactora del programa. "Es que hablar sin saber es muy fácil. Es una forma de disuadir a la gente de que la pida", reconocía.

Él aseguraba que desaconsejaba consumir agua del grifo en esta localidad. "Yo vivo aquí y yo no la bebo. Hay gente que la bebe, pero a mí no me sienta bien". La inspección llegó a su restaurante a raíz de una queja por este asunto. "Turismo me dijo que lo quitase de la carta y quitado está", afirmaba.

En 2023, ofertaba en su carta "agua km.0 filtrada y embotellada en casa". "Microfiltrada. Le quito las tierras, los barros, los olores. La vendo a 2,75 euros", detallaba.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.