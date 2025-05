Las condiciones de vida de un piso colmena en Barcelona, sin calefacción, cocina ni contrato: "Cada uno que pase el invierno como pueda"

Marc Olivé, director de pisos colmena detallaba en este programa de Equipo de Investigación de 2019 el proyecto que había puesto en marcha en Barcelona.

La vivienda que regentaba contaba con pequeños habitáculos de 2,6 metros cuadrados. ¿Su precio? 200 euros al mes.

Un residente hablaba con el reportero para explicar el motivo de su estancia en ese lugar y las circunstancias que le llevaron a ello: "Hace un año o así que estoy separado, tengo que pasar la manutención, 360 euros, 180 euros cada niño, además de pagar el piso en el que viven hasta que sean mayores de edad. Son 660 euros que pago cada mes. Al estar trabajando media jornada gano entre 850-1.000 euros".

Él tenía la 'suerte' de contar con un radiador en su cuarto. El resto, tenía que apañarse con uno para todos. Allí residían 24 personas.

El dueño del piso colmena intervenía para aclarar este asunto aludiendo que se encontraba a la espera de los permisos. "Cuando tengamos la licencia, habrá aire acondicionado, calefacción central. Mientras, que cada uno pase el invierno como pueda, tienen nórdicos, calefactores y a aguantar", decía sin miramientos.

Para evitar los posibles problemas de humos -los que producirían 24 personas cocinando- la vivienda no tenía cocina. Los inquilinos no tenían contrato, reconocía, pero tenía una manera de justificarlo ante la aseguradora: "Notificamos que hay una oficina con 24 personas trabajando. Si están pernoctando y pasa algo, el seguro se lavará las manos [...] Es lo que hay, no podemos hacer nada en ese aspecto".

El Ayuntamiento de Barcelona les había abierto un expediente en 2019. Seguir con el negocio ilegal podría suponerles una multa de 900.000 euros.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019.

