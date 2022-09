Equipo de Investigación quiere conocer el entorno de Francisco Javier Ramos, más conocido como 'El Patrón'. Está acusado de crear una supuesta red de blanqueo en la que estaría involucrada parte de su familia, entre ellas su madre, Conchi, conocida como 'La Latera' y que se encuentra en libertad con cargos acusada de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Para conocer su versión sobre la historia de su familia en Puerto Serrano, Cádiz, Equipo de Investigación decide ponerse en contacto con ella. Sin embargo, responde con agresividad al ser preguntada por la organización criminal. "Me cago en tus muertos", responde al periodista: "Conmigo no tenéis que hablar nada. Yo cuando tenga que hablar algo hablo con el juez que es el que manda. Ustedes no mandáis una mierda. ¡A tus muertos!", asevera la madre de 'El patrón'.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de abril que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.