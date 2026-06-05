Así recuperó un chico su móvil un año después de que se lo robaran: "Me ha saltado una notificación. Se ve que está por aquí"

Un joven contó en Tik Tok cómo fue el proceso para recuperar su teléfono móvil un año después de que se lo robaran. Se encontraba en una cafetería donde se venden dispositivos electrónicos, cuyo dueño se niega a hablar con Equipo de Investigación.

Equipo de Investigación habla con un chico que ha narrado en sus redes sociales cómo consiguió encontrar su móvil un año después de que se lo robaran.

Al llegarle la notificación de que su móvil se encontraba cerca, llama al 112 y explica que se encuentra en el barrio de El Raval. "Durante todo ese día el teléfono se va moviendo, y por la noche ya se queda en un punto fijo", recuerda.

Al día siguiente, al ver que se encuentra en el mismo punto, llegan los mossos y se encuentran con un local donde se venden dispositivos electrónicos. Preguntan al dueño de la tienda y empieza a sacar maletines. Allí apareció su teléfono.

La reportera del programa entra en ese establecimiento, que resulta ser una cafetería, para preguntar a su dueño por el hecho que algunas geolocalizaciones de móviles robados los sitúan en su local.

"¿Usted tiene pruebas de lo que usted está diciendo? ¿Usted puede demostrar lo que está diciendo usted?", reacciona el propietario del local, que asegura no tener "obligación a responder" a la reportera.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de los móviles robados' en atresplayer.