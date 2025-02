Así era la doble vida del padre Fran: un cura con novia, hijo de una monja y que frecuentaba locales de ocio nocturno

Al cumplir la mayoría de edad, Fran decide hacerse religioso. Años después, en una televisión local de Vélez-Málaga relató cómo fue "su llamada de dios". "Con 16 o 17 años comenzó a surgirme cuál era el sentido de mi vida, mi vida cristiana y, poco a poco, pensar qué hacía dios en mi vida, si quería ser cura, ¿esto es lo que dios quiere de mí?", relató en el programa.

El joven ingresó en la Comunidad Trinitaria de Granada, pero solo vistió el hábito de la orden religiosa durante cuatro años. No llegó ni siquiera a ser novicio. Fran salió de la Orden Trinitaria de "forma dialogada", ya que "sus formadores no vieron clara su vocación". "Cuando propones a alguien salir de la congregación es que hay algún elemento de madurez afectivo, personal y vocacional que no cuadra", relató José Beltrán, director de la revista 'Vida Nueva'. Finalmente, Fran consiguió que lo aceptaran en el Seminario Mayor de Málaga.

Sin embargo, Fran no parecía estar preparado para los sacrificios sacerdotales, y se dejaba ver por las casetas de la Feria de Córdoba disfrutando de la fiesta, o en locales de ocio nocturno de la playa.

Cuando tiene 26 años, cuatro años después de ingresar en el seminario, Fran es ordenado sacerdote junto a otros tres novicios. Él era el más joven. La televisión local que cubrió la ceremonia, entrevistó a sus formadores. "Estamos muy contentos, el niño es una alegría, yo conozco a su madre y a su padre desde que eran niños, ¡mucha alegría!", comunicó Antonio Aguilera Cabello, Deán de la S.I. Catedral de Málaga.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.