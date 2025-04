Así detuvo la Policía a un peligroso fugitivo que trabajaba en una obra de Madrid: "Se echó a llorar, decía que temía por su vida"

Ocho días después de la difusión de la imagen de Jonathan Montoya, un hombre condenado por asesinato, la unidad de fugitivos recibe una llamada. Fernando González, jefe de la sección de localización de fugitivos, indica que contactan con ellos "compañeros de la Policía Local diciendo que la abogada del fugitivo se había puesto en contacto con ellos porque quería entregarse".

"Acordamos una reunión con él y con su abogada en un bar cerca del complejo policial de Canillas, y que se entregara en la cafetería", señala González, a lo que añade que, tras la detención, hubo una "declaración espontánea" del fugitivo. "Se nos echó a llorar aquí en el despacho, y decía que temía por su vida, por una posible venganza por parte de la familia de Leónidas Vargas", recuerda el jefe de la la sección de localización de fugitivos, quien explica que "cuando cumples una parte de la condena y has sido condenado por un delito como este, si no eres nacional o residente legal en España, al final van a hacer es expulsarte a tu país". "Él se fugó porque sabía que ese tiempo estaba llegando y que le iban a expulsar a Colombia, y era lo que no quería", añade el agente.