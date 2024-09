Ana María captaba a sus clientes ofreciendo los destinos más exóticos a precios imbatibles. Sin embargo, las víctimas de estaba acababan viéndose sin dinero y sin vacaciones. Decenas de personas denunciaron a 'Anita, la fantástica', y ella, lejos de esconderse, atendió a la prensa. "En verano de 2011, tuvimos un problema puntual con una mayorista que nos rebotó en unos clientes que se quedaron sin ir de viaje. Y a raíz de aquí, hubo un grupo de personas muy enfadadas que decidieron que esto era una estafa. Nosotros nunca hemos estafado nada, siempre hemos venido aquí, siempre hemos estado dando la cara", defendió la empresaria.

Así, 'Anita, la fantástica', continuó diciendo que se les "generó un overbooking" y que "por las fechas" en las que estaban, no podían reubicar a gente. "Se intentaron hacer unas reubicaciones, que fueron boicoteadas y entonces paramos. Creo que quizás tenía que haber sacado la mala leche un poco antes, pero me he ido aguantando, aguantando, aguantando, reteniendo y ahora ya vamos a salir", declaró, a lo que añadió: "Esa magnitud que ha cogido el tema nos ha convertido a nosotros en víctimas reales del problema".