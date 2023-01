La madrugada del 13 de enero del año pasado, hace ahora un año, Esther López desapareció en Traspinedo, Valladolid. La joven se disponía a regresar a su casa, pero nunca llegó. Después de que sus padres denunciaran su desaparición se puso en marcha un dispositivo de búsqueda que rastreó la zona en diferentes ocasiones.

Finalmente, el 5 de febrero, un senderista encontró el cuerpo sin vida de la joven tendido en una cuneta que previamente ya había sido batida. A pesar del hallazgo del cuerpo, los interrogantes que rodean al caso son múltiples, como reflejó Equipo de Investigación en el programa 'La última noche de Esther', un programa que se emitió el pasado octubre.

Coincidiendo con el aniversario de la desaparición, la familia de la joven ha publicado un vídeo en el que apunta al principal sospechoso, Óscar.

"Hoy, hace justamente un año que Esther salió de casa para no volver jamás. No era su intención. Un 'hasta luego mamá' fueron las últimas palabras que oyó su madre. Aquella noche pudo disfrutar de sus amigos y de ver ganar a su Madrid el Clásico, pero no contaba con que entre ellos estaba escondido un lobo con piel de cordero", indica la voz en off del vídeo.

"A partir de ese momento, el dolor y el miedo se apoderaron de gran parte de España porque el caso ocupó gran parte de los medios de comunicación. Aunque nunca perdimos la esperanza de encontrarla con vida, el 5 de febrero llegó el golpe definitivo. Esther fue asesinada en la madrugada del 13 de enero como corrobora el amplio sumario", añade.

El vídeo señala a Óscar, quien, según la familia de Esther López "para intentar salir impune del acto cometido, el supuesto asesino urdió un plan desde el primer segundo".

Precisamente, los análisis sobre la situación del teléfono de la joven la noche que desapareció sitúan el terminal junto al de Óscar en la vivienda de este.

El móvil de Esther López entró en 'modo avión' un minuto después de recibir la llamada de su madre y se mantuvo así desde las 6:32 hasta las 8:55, según indica en Equipo de Investigación David del Olmo, perito informático forense. Al mismo tiempo, también subraya que el móvil de Óscar también estuvo en 'modo avión' desde las 6:34 a las 9:11 horas.

El perito destaca asimismo que las antenas "no mienten" y que sitúan "a las 3:22 horas y a Esther a las 3:26 horas en la residencia de Óscar".

No obstante, Óscar declaró ante la jueza que él nunca pone el móvil en modo avión.

Esther López, Óscar y Carolo estuvieron celebrando la victoria del Real Madrid frente al Barcelona en un bar de la localidad. Tras varias horas, los tres volvían a sus casa y Carolo se baja del coche en el aparcamiento frente a un restaurante familiar. Óscar asegura que Esther López se baja también de su coche 300 metros más adelante.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación que laSexta emitió en octubre y que recuperamos desde laSexta.com con motivo del aniversario de la desaparición de Esther López.