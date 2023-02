Equipo de Investigación elaboró en 2015 un reportaje titulado "Millones en juego" en el que entrevistó a Roberto Gajón, un joven exadicto al póker. El reportaje se ha vuelto a emitir este viernes en laSexta.

En el momento de la grabación Roberto confesó que pese a que llevaba tres años sin jugar no podía asegurar "totalmente" que tuviera superada la enfermedad. "Sería mentirme a mí mismo porque es una enfermedad muy latente, que está ahí", declaró en el programa.

"He llegado a jugar diez o 12 horas seguidas, dormir cuatro y seguir jugando", desveló el exjugador, quien lamentaba haber llegado a "tener el póker metido 24 horas en la cabeza". "Me enganchaba en una rueda de intentar recuperar lo que perdía", indicó. Aunque reconoció haber perdido mucho dinero, no dio una cifra exacta, si bien precisó haber perdido más de lo que había ganado.

"Entras en un bucle que es de mentiras, engaños, de esconder continuamente... cambias la realidad y dices que estás en otros sitios", declaró ante las cámaras del programa, como puedes ver en el vídeo superior.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2015 que laSexta volvió a emitir el viernes.