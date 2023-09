Después de contratar diferentes préstamos a nombre de Ana Páez, su amiga Angie, más conocida como María Ángeles Molina, la mató en 2008. Equipo de Investigación analizó las claves del crimen en un programa de 2012 que laSexta vuelve a emitir este viernes.

En el juicio en el que Angie es consciente de que es la protagonista niega haber conseguido los préstamos, pero miente. "Ni a la mente más efervescente de cualquiera de los grandes novelistas de ficción se le hubiera ocurrido algo como este engaño que ha previsto esta mente inteligentísima y a la vez absolutamente psicopática", indica Carles Quílez, periodista y escritor

Angie diseña un minucioso plan: tras ganarse la confianza de Ana Páez, primero le roba su carné de identidad. "Ella se hace con el carné original de mi hija, se lo cogería del bolso y ya está. Mi hija pensaría que lo habría perdido, ¿cómo va a pensar que se lo ha quitado la otra?", sostiene el padre de Ana Páez.

Además, Angie también se hace con algunas de sus nóminas. "Es muy fácil, siendo jefa de recursos humanos tiene toda la documentación a mano", sostiene Carlos Carbajo, novio de la joven asesinada. "Es la que lleva nóminas y las contrataciones", indica Antonio Páez, su hermano.

Angie aprende a falsificar la firma de Ana, compra una peluca y con su Porsche descapotable empieza a recorrer los bancos de Barcelona. Se presenta como Ana Páez y firma préstamos bancarios. El primero lo pide por 25.000 euros. Después, los consigue de 15.000 en 15.000.

"La acusada se presentó en la oficina para solicitar una póliza de préstamo", indica la trabajadora de una entidad.

En año y medio obtiene préstamos por 102.000 euros, todos se los conceden. Ninguno comprueba su identidad. ¿Cómo es posible que no se dieran cuenta de que no eran la misma persona? "Mi hija no se parece en nada a ella. Si miras el carné y a esa persona, no se parecen en nada", denuncia el padre de Ana Páez.

Sorprende hasta a los mayores expertos en bancos, que solo encuentran una justificación: la burbuja crediticia.

Para que el plan funcione, Angie sabe que las cartas del banco no pueden llegarle a su amiga y decide que también tiene que inventarse un domicilio. Las cartas empiezan a llegar a otro edificio.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta vuelve a emitir este viernes.