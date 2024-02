El general Alfonso Armada se presentó en el Congreso el 23F para pedir a Antonio Tejero que pusiera fin al golpe de Estado. Así, según cuenta Álvaro Romero, amigo y biógrafo de Tejero, el general "le hace un ofrecimiento de un dinero y un avión en Getafe para salir al extranjero con su familia". Sin embargo, el teniente coronel dijo que "antes se metía un tiro a él", según señala su amigo.

"Él dijo que no se iba de España, que quería dejar claro que no había ido ahí a hacer nada que no fueran unas órdenes del rey", subraya Romero, quien afirma que, en ese momento, Tejero le enseñó "la lista de gobierno que tenía Armada con él al mando". "Así, le dijo que ya se estaba yendo, porque para esa mierda no había hecho él eso", cuenta el amigo del teniente coronel a Equipo de Investigación.