Un amigo de los detenidos en la 'Operación Libélula' les defiende: "No son malas personas"

Equipo de Investigación se desplaza hasta San Fernando, de donde son oriundos todos los detenidos. Allí, localizan a uno de sus amigos, que no duda en defenderles pese a reconocer que "no está bien lo que han hecho".

La Policía Nacional descubrió, a raíz de la 'Operación Libélula', que existía un patrón de una posible estafa. Una persona acudía a un cajero en el que, mientras operaba, realizaba una llamada y extraía dinero. La actuación policial terminó con multitud de detenidos, todos ellos procedentes de la localidad gaditana de San Fernando.

Hasta allí se desplaza Equipo de Investigación, que logra localizar a un amigo de los detenidos en dicha operación. "Los que han entrado presos son mis amigos todos, así te lo digo", comienza afirmando ante las cámaras.

"Te lo digo muy sincero, no deberían haber hecho lo que han hecho porque no está bien, pero no son malas personas", destaca. Además, confiesa que a él alguna vez le habían ofrecido ir al cajero a sacar dinero.