La amenaza a Equipo de Investigación tras descubrir a una vendedora de falsificaciones: "Eres gilipollas, ¿quieres cobrar?"

Al descubierto. Así ha quedado una vendedora de perfumes falsos ante Equipo de Investigación. Todo, tras contactar con ella a través de un anuncio en el que ofertaba perfumes de primeras marcas a tan solo 15 euros. Además, con descuento, llegando a rebajar la unidad a los 13 euros. Al quedar en un parking a las afueras de Alcalá de Henares, en Madrid, fue cuando destaparon todo.

"Me los traen de Turquía. Tengo variedad, que es lo que me has pedido. Los vendo a 15 euros, me los compran particulares", dijo la vendedora antes de que Equipo de Investigación desvelara que estaban haciendo un reportaje sobre falsos perfumes.

En ese momento, todo cambió: "Llama a esta gente para que venga. Eres gilipollas, ¿quieres cobrar? Estos perfumes son para nosotras... llama a esta gente para que venga".