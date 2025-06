La alcaldesa de Coruña, contra la solución de la Xunta ante la plaga de jabalíes: "El sistema es un poquito más complicado que poner una jaula y esperar que el jabalí entre"

Para frenar la presencia de jabalíes en zonas urbanas, la Xunta de Galicia ha autorizado a los ayuntamientos a instalar jaulas como método de captura. Sin embargo, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha expresado su rechazo frontal a esta medida, que considera ineficaz e improvisada.

"La solución no puede ser que me den unas jaulas y yo las coloque por la ciudad a ver si el jabalí entra, que tonto no es, y directo a la jaula no va...", ironizaba en una entrevista radiofónica. "No los puedo cazar, no los puedo disparar, no los puedo llevar a otro ayuntamiento... ¿qué hago, los empadrono?", añadía con tono crítico.

En conversación con Equipo de Investigación, Rey insistía en su postura: "El sistema es un poquito más complicado que poner una jaula y esperar que el jabalí entre". La alcaldesa reivindica que la responsabilidad sobre este problema recae en la Xunta: "La competencia en el control de especies cinegéticas salvajes y fauna es autonómica. Es la Administración gallega quien debe asumir el control".

"No puedo ponerme a disparar en medio de la calle para acabar con este problema. ¿Entonces qué hago yo como alcaldesa?", se pregunta, visiblemente frustrada ante una situación que, según afirma, requiere soluciones más serias y coordinadas.

