Equipo de Investigación viajó en 2018 a Benidorm, donde hay más de 6.000 viviendas en alquiler. El 72% se alquilan por Internet. Juan Carlos Gallego, agente inmobiliario de 'Visual Home', señaló que para poder publicitarse por Internet, los pisos deben tener un número de registro de Turismo para ser legales. "Tú no puedes publicitar un apartamento turístico que no tenga ese registro porque es ilegal", indicó.

Así, mostró una página en la que particulares publicitaban sus pisos sin que apareciese esa referencia. "Te arriesgas a que no exista el apartamento y que al final se queden con tu dinero", advirtió el agente inmobiliario, quien contó que en Benidorm había una falsa agencia operando por la zona que "publicitaba apartamentos que no existían, cobraban más del 50%, se quedaban con el dinero y no les veías más". Por ello, alertó sobre los "chollazos impresionantes", defendiendo que "hay que desconfiar de ellos".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta vuelve a emitir este viernes.