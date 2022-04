Álex Gómez, un vecino de Vilamelle (Lugo) y amante de las ratas, ha puesto en marcha un criadero de estos animales por hobby en su propia casa y tiene hasta 20 variedades diferentes que proceden de países como Italia o Alemania, tal y como muestra en este programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Las cría en una cocina antigua de su casa "adecuada para ellas" y en la que la familia come en verano, porque se está mucho más "fresquito", a pesar del fuerte olor que desprenden. "Te acostumbras", confiesa este hombre que lleva criando ratas desde hace 13 años y vendiendo cada una de ellas a 30 euros.

Las condiciones en las que viven son pésimas: las tiene hacinadas en 12 jaulas. En una de ellas contamos hasta 20 ejemplares: "Están durmiendo la siesta", cuenta ante las cámaras de Equipo de Investigación. A pesar de no tener permiso de núcleo zoológico porque está en trámite, este criador las suelta de vez en cuando por la cocina porque asegura que no se pueden escapar y que toma medidas para evitar una posible fuga, como soltar tan solo a "los adultos, porque tienen confianza y no hay riesgo".

En el vídeo principal de la noticia, el equipo del programa habla con Sergio Monge, trabajador de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas, y explica que deberían cerrarle esa actividad a Álex Gómez porque "las ratas no son animales domésticos, sino un vehículo para transmitir enfermedades".

Por otro lado, Equipo de Investigación muestra cómo las ratas son grandes supervivientes gracias a su propio cuerpo: saltan hasta 60 centímetros y sus dientes crecen continuamente. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.