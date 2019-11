El objetivo de esta agencia es que haya vida y oportunidades de empleo en una zona muy despoblada y para lograrlo recibe dinero del gobierno aunque Kerr puntualiza que "la agencia es independiente" que decide donde y como invertir el dinero.

"Tenemos miembros de la junta directiva que viven en las zonas rurales y saben muy bien los lugares idóneos en los que invertir el dinero. La decisión no la toma un funcionario". Y el sistema funciona ya que no solo se ha frenado la despoblación si no que la población ha crecido un 22%.

Otros momentos destacados

La isla de Eigg tiene un centenar de habitantes que son a su vez propietarios de la isla y al contrario que en zonas remotas de España, la tendencia del número de habitantes es creciente. Entre las claves está la excelente cobertura de red, su autosuficiencia gracias a las energías renovables o la educación pública grantizada sin cupo de alumnos.

El turismo también se ha revelado como un sector clave para el desarrollo de la región que además aprovecha la espectacularidad de sus paisajes y los rentabiliza como un atractivo plató de cine, televisión y publicidad. Desde Harry Potter, a James Bond los aficionados al cine tienen Escocia como un destino turístico en el que reconocer escenas de sus películas favoritas.

La agencia de desarrollo local para la región, Highlands and Islands Enterprise, está detrás de la ayuda al emprendimiento y a la atracción de talento con la creación de puestos de trabajo cualificado y Jalis de la Serna visita varias empresas y centros científicos para conocer su trabajo.

Finalmente el reportero de Enviado Especial entrevista a una responsable de la agencia de desarrollo local que se revela como la clave para repoblar las regiones remotas de Escocia y que ha logrado aumentar en 50 años la población un 22%.