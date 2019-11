Jalis de la Serna conoce un centro de rehabilitación para personas enganchadas a las nuevas tecnologías. Allí conoce a Hilarie Cash, su directora, que le explica que es el primer centro en EEUU y el primero en occidente.

En su entrevista, el conductor de Enviado Especial entrevista a varios jóvenes que quieren superar su adicción. Para rehabilitarse, apuestan por el contacto con animales y otras actividades en grupo que les hace relacionarse y trabajar en equipo.

"Soy adicto a los juegos de Internet. Me di cuenta que me estaba pasando y no quería vivir así", comenta uno de ellos. Un caso muy parecido al de Noah. "Estudiaba astrofísica y dejé la universidad por culpa de mi adicción", explica.

Dentro del centro, Jalis conoce más casos. Uno de los jóvenes cuenta que en un día normal, se "levantaría y jugaría hasta caer desmayado". "Pasaba tanto tiempo delante del ordenador como podía aguantar físicamente. Mis padres me ponían límites pero siempre encontraba la manera de burlarlos", confiesa.

Uno de ellos, de 21 años, incluso no recuerda cómo era su día a día antes de que la tecnología le creara su adicción. "No recuerdo momentos en los que los videojuegos no hayan formado parte de mi vida", asevera.

Gracias a este tratamiento, los jóvenes se muestran optimistas y aprender a controlar y gestionar su tiempo con la tecnología.