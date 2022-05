En la última entrega de Encuentros inesperados ha habido tiempo para el enfrentamiento. La diferencia de clases ha supuesto un punto de fricción entre Daniel Guzmán y Cayetano Martínez de Irujo.

Mientras el aristócrata intentaba explicarse, Daniel Guzmán le ha lanzado una pulla muy sutil: "Es que tu educación hace que desarrolles mucho los conceptos". "Porque tienes tiempo, ¿no?", ha añadido entre risas Gabriel Rufián. Sin que Cayetano se percatase del todo, Guzmán ha continuado ironizando sobre su modo de vida.

Después de que Cayetano Martínez de Irujo contase que se encontró sin dinero para pagar el colegio de sus hijos después de que su hermano le invitara a irse del Palacio de Liria, Guzmán ha vuelto a soltarle otro dardo: "Pues a uno público, ¿qué problema hay?".

Segundos después, Daniel Guzmán ha vuelto a interrumpir al aristócrata, lo que ha provocado que este le pida que le deje hablar. "No, no, hoy no tengo educación, perdóname", ha comentado con sorna el actor, a lo que Cayetano ha respondido: "La educación está en todos los barrios".

De nuevo, Guzmán ha reprendido al aristócrata: "Sí, sí, eso no lo sabes". A continuación, Ana Morgade ha planteado una curiosa pregunta a Cayetano: "¿En ese momento sentías que eras normal?".

Daniel Guzmán defiende la vida de barrio

En el programa, Daniel Guzmán reivindicará el espíritu alegre y festivo de los barrios en contraposición de la idea oscura que se tiene de muchos de ellos.