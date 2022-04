En la mesa de Encuentros inesperados en la que Mamen Mendizábal ha reunido a Manuela Carmena, Samantha Hudson, Judit Mascó y Juanma López Iturriaga se ha hablado de amor, sexo y modelos de pareja. De este modo, uno de los temas que ha surgido en la conversación ha sido el de la educación sexual.

¿Qué tipo de educación sexual recibieron cuando eran jóvenes? Mientras Iturriaga afirma que asistió a charlas en retiros espirituales y que descubrió el sexo "por prueba y error", la exalcaldesa de Madrid asegura que no solo nadie le contó nada, sino que uno de los sacerdotes con los que se confesaba le decía "tú eres muy sensible, tu no puedes bailar". Iturriaga además afirma que "todo lo que me martillearon durante 10 años en el colegio de curas, todavía están ahí", como su "mirada a la mujer".

En el caso de Samantha Hudson, su educación sexual estuvo más orientada hacia el uso del preservativo, la seguridad, el consenso y el diálogo. Por su parte, Judit Mascó comenta que sus hijas le dicen que han recibido mucha educación sexual, "pero nadie les habla de placer". El resto de sus reflexiones, en el vídeo sobre estas líneas.