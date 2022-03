Mamen Mendizábal ha visitado el plató de Más Vale Tarde para presentar su nuevo programa Encuentros inesperados, que se estrena este jueves a las 22:30 horas. La primera entrega contará con Oriol Junqueras y Mario Vaquerizo como invitados: "Empezamos con una de las mezclas más sorprendentes que hemos hecho", ha comentado la presentadora.

Una de las premisas fundamentales de este nuevo programa es que los personajes no hayan coincidido nunca antes y que pertenezcan a ambientes sociales diferentes para "introducir nuevas conversaciones y hablar de los cambios que se han producido para que no generen rechazo".

Tal y como se ha visto en el avance que se ha mostrado en plató, uno de los temas que tratarán los invitados este jueves será el de la religión: "Me ofende que la gente no entienda que por tener unos referentes estéticos y musicales, no pueda tener un sentido espiritual", ha explicado Mario Vaquerizo a su compañero.

Por su parte, Oriol Junqueras, que también se define abiertamente como católico, opina que "la gente señala por motivos políticos, no por motivos religiosos". En el vídeo principal de la noticia puedes ver el avance del primer programa de Encuentros inesperados.