Ana Morgade se pregunta en pleno debate de Encuentros Inesperados, el programa de Mamen Mendizábal que trataba la lucha de clases esta semana, en qué momento creen todos los invitados (Gabriel Rufián, Daniel Guzmán y Cayetano Martínez de Irujo) que pasaron de clase ahora que son personajes públicos.

"Yo no he pasado de clase, lo único es que he notado más tranquilidad al poderme dedicar y ganar dinero con lo que me gusta", desvela Daniel Guzmán.

Gabriel Rufián desvela en este vídeo cómo al defender, además, unas ideas determinadas debe seguir "una coherencia". Así, cuenta una anécdota vivida: "Fui a un restaurante caro por una celebración y la persona de al lado me dijo: 'Qué, te lo pago yo, ¿eh?".

A pesar de ello, el político añade que se rebela contra "el discurso de la derecha que dice que la gente de izquierdas tiene que coserse la ropa, beber agua y vivir en una cueva", pero no iría, por ejemplo, a un club de polo, aunque le invitase Martínez de Irujo. En el vídeo explica las razones.