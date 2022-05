Mamen Mendizábal reunió en la noche del jueves a Lorena Castell, Juan y Medio, Eduardo Rubiño y Carmen Lomana para hablar de citas, de ligues, de amor...

En el vídeo que acompaña a estas líneas, Lorena Castell confiesa una de sus técnicas que conoce para ligar y conseguir el número de teléfono de esa persona que te gusta si te encuentras en plena fiesta y pides a un "telebotellón". "¿Pero qué es telebotellón?", interrumpe Lomana.

Además de dar todos los detalles de su técnica en este vídeo, la presentadora y cantante también desvela cómo se ha mimetizado alguna vez con la persona que le gustaba para intentar tener más cosas en común y compartir hobbies, aunque no siempre haya salido del todo bien...: "Cuando te gusta alguien que por ejemplo es montañero y hace escalada, tú te haces la escaladora, la montañera... sin ser tú nada de eso. Cuando llevas mes y medio, dices: 'Como me lleve otra vez a La Pedriza me hago el harakiri'".

Carmen Lomana toma nota de la técnica de Lorena y desvela también la que usa ella con el propio WhatsApp...

"¿Cuándo es la última vez que habéis ligado?"

"A los tres días ardo en llamas", afirma Carmen Lomana en este vídeo al hablar de la primera cita, donde asegura que hay algo que no hace tras recibir el consejo que le dio Miguel Bosé. Mamen Mendizábal necesita saber más, y pregunta: "¿Cuándo es la última vez que habéis ligado?". Ojo a las respuestas de este vídeo.