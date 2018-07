"Quedarse embarazada no es un milagro, tienes que coordinarte con un hombre"

ELEGANCIA PARA SER "JEFE DE RECURSOS HUMANOS, Y HUMANAS"

Marc Giró pone los puntos sobre las íes tras las polémicas palabras de Mónica de Oriol sobre que prefiere una mujer "de 25 ó de 45" que no se quede embarazada. El detallista de En el Aire 'resumió' en cómo ser elegante en estos asuntos: "Es muy elegante en el Siglo XXI querer pasar más tiempo con tus cachorros", "No confundir sobremesa con trabajo", "Ser hombre no es una garantía de nada: hay hombres que les gusta llegar pronto para llevar al niño a kárate", "Un bebé es un contribuyente en potencia que nos asegurará el gazpacho en el geriátrico". Giró cerró su intervención con un rotundo: "Yo si veo a una embarazada por la calle le beso los pies".