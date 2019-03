¿Por qué ver Capitán América en laSexta? Buenafuente y Berto te lo explican

"NO TE PUEDES PERDER 'CAPITÁN AMÉRICA'"

"A mí me han dicho que lo diga y yo lo digo con ganas", avisa Buenafuente. "No te puedes perder 'Capitán América' en laSexta porque es un peliculón", sentencia. Pero Berto Romero no está del todo de acuerdo. "Dirás Capitán América del Norte, porque no veo a este hombre ayudando a alguien de Guatemala como a uno de Wisconsin", señala Berto, que no entiende cómo puede usar un escudo como arma: "O sea, que ataca a golpe de frisbee.. no lo veo".