El pequeño Nicolás de En el aire: "En el baño pensé que el 'Señor Roca' era el abogado de la infanta"

LE ENCERRARON EN EL BAÑO POR NO QUERER HACERSE UN SELFIE

Andreu Buenafuente da paso en el plató a "Francisco Nicolás". Hace unos días, daban a conocer que habían encerrado al pequeño Nicolás en un aseo por no querer hacerse un selfie. Así, visita el plató para contar su versión: "Me dijeron que me iban a presentar en el baño al Señor Roca, y pensé que era el abogado de la infanta", asegura. Además, desvela el último lugar en el que se ha infiltrado: "Dentro de 'La Pechotes'".