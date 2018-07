Bob Pop: "Me fascina el niño disfrazado de '50 sombras de Grey''

Bob Pop está se ha quedado fascinado con un niño inglés de unos once años que tenía que ir disfrazo de un personaje de libro al colegio, por ser la fiesta del día del libro y la madre tuvo la ocurrencia de disfrazarle de Grey, el protagonista de la película y los libros de '50 sombras de Grey'. Acudió a la fiesta del colegio con todos los elementos propios del personaje, un traje gris, unas bridas y hasta un antifaz. En el colegio no sentó muy bien que el niño fuese vestido así y no le dejaron salir en la foto de grupo.

