HALLADO EL CARTEL CHINO, QUE ACABÓ 'MUTILADO'

El llamamiento de En el aire para localizar el cartel de un comercio chino "Cerrado un semana, hay cosa" ha tenido éxito. Lo ha encontrado Juany, una simpática suegra de Canarias que quería regalárselo a su yerno, fan del programa. Como el comerciante en cuestión le contestó "no, no, no, bulas no" envió la foto con el anuncio. Buenafuente ha decidido sorprenderla...