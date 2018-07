Buenafuente: "¿Por qué llama usted a la policía después de robar un GPS?"

TIENE QUE SER MUY TONTO

Buenafuente y Berto reciben a un ladrón que después de robar un GPS, se pierde y llama a la policía para ser rescatado. Lo han dejado libre un rato para que cuente su historia. “Mi madre de pequeño siempre me decía si te pierdes llama a la policía” ha declarado el delincuente. No quiso utilizar el GPS para orientarse ya que tenía voz de mujer y no le gusta llevarle la contraria.