Berto: "Andreu dice que ha sabido quién es desde el minuto uno"

BELÉN CUESTA PRESENTA 'TU CARA NO ME SUENA'

Belén Cuesta crea una sección nueva en el programa 50 de 'En el Aire': 'Tu cara no me suena'. Traerá un invitado sorpresa, caracterizado de la cabeza a los pies, para que no le puedan reconocer a primera vista ni Andreu, ni Berto. El invitado sólo podrá contestar a las preguntas de ambos pulsando unas teclas que hablan por él, o por ella... ¿Quién será? Santi Rodríguez y Llum Barrera entran al plató a ayudarles.