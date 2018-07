Acuarelaconsal: "No me pidieron permiso para hacerme la foto y no se han disculpado conmigo"

EN EL AIRE | MEJORES MOMENTOS

La semana pasada Jorge Ponce se hizo eco de una noticia que publicaba el diario ABC donde hacían un estudio sobre los barrios de Madrid que eran más promiscuos y para ilustrar dicha información utilizaron la imagen de una joven que estaba enviando un mensaje a una amiga. La chica que, descubrió lo sucedido a través de su novio, se puso en contacto con Bob Pop para confesarle que no estaba esperando una cita como afirmaba dicha publicación. Parece ser que el diario ha retirado su fotografía, pero no le han pedido disculpas. Acuarelaconsal, como se hace llamar la protagonista de esta noticia, ha entrado en directo en el plató de En el aire para hablar sobre el incidente del uso de su foto en el ABC. Nos ha explicado como reaccionó cuando vio su imagen. "Cuando me vi en el diario es como si todos los sonidos se amortiguaran en ese momento. Me acordé de la película de 'Game', de Michael Douglas en la que hay algo preparado para que él lo vea y se asuste", afirma Acuarelaconsal.